Notizia in breve

Messi ha segnato due gol in una partita, portando la sua squadra alla vittoria. Con questa doppietta, punta alla conquista della Coppa America e mira anche al prossimo campionato mondiale. Si prevede che nel 2030 una delle partite si svolgerà in Argentina, e il giocatore sembra determinato a continuare a giocare ancora per molti anni.