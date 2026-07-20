Messi raddoppia | obiettivo Coppa America il sogno è il prossimo mondiale

Da repubblica.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Messi ha segnato due gol in una partita, portando la sua squadra alla vittoria. Con questa doppietta, punta alla conquista della Coppa America e mira anche al prossimo campionato mondiale. Si prevede che nel 2030 una delle partite si svolgerà in Argentina, e il giocatore sembra determinato a continuare a giocare ancora per molti anni.

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Il fuoriclasse non sembra intenzionale a fermarsi, considerando anche nel 2030 una partita si giocherà anche in Argentina. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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