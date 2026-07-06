A Bagnoli si lavora senza sosta per preparare l’America’s Cup, che si terrà tra un anno e rappresenta la principale competizione velistica mondiale. L’evento sarà il più seguito dal punto di vista mediatico, attirando attenzione internazionale. La città di Napoli si appresta a diventare capitale mondiale nel settore nautico, in concomitanza con il riconoscimento di Napoli come capitale europea della cultura. La gara coinvolgerà imbarcazioni di alto livello e richiede lavori infrastrutturali e di allestimento sul sito.

A Bagnoli si lavora. Notte e giorno. E pochi ancora sanno che tra un anno questo lavoro si concretizzerà con l’America’s Cup, la gara velistica che è una vera e propria coppa del mondo e che sarà l’evento sportivo più seguito in assoluto mediaticamente. Lasciando alla città di Napoli opere infrastrutturali straordinarie e dandole una visibilità ancora maggiore. Uno dei successi più importanti e sottovalutati del governo Meloni. I lavori per l’evento e 1,7 miliardi di finanziamenti. A Bagnoli sono in corso lavori di riqualificazione e bonifica per ospitare l’America’s Cup 2027, con demolizioni, messa in sicurezza e una serie di altri interventi infrastrutturali. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Napoli l’anno prossimo sarà “capitale mondiale”: l’America’s Cup e il grande successo del governo Meloni

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