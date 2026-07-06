Napoli l’anno prossimo sarà capitale mondiale | l’America’s Cup e il grande successo del governo Meloni

Da secoloditalia.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Bagnoli si lavora senza sosta per preparare l’America’s Cup, che si terrà tra un anno e rappresenta la principale competizione velistica mondiale. L’evento sarà il più seguito dal punto di vista mediatico, attirando attenzione internazionale. La città di Napoli si appresta a diventare capitale mondiale nel settore nautico, in concomitanza con il riconoscimento di Napoli come capitale europea della cultura. La gara coinvolgerà imbarcazioni di alto livello e richiede lavori infrastrutturali e di allestimento sul sito.

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A Bagnoli si lavora. Notte e giorno. E pochi ancora sanno che tra un anno questo lavoro si concretizzerà con l’America’s Cup, la gara velistica che è una vera e propria coppa del mondo e che sarà l’evento sportivo più seguito in assoluto mediaticamente. Lasciando alla città di Napoli opere infrastrutturali straordinarie e dandole una visibilità ancora maggiore. Uno dei successi più importanti e sottovalutati del governo Meloni. I lavori per l’evento e 1,7 miliardi di finanziamenti. A  Bagnoli  sono  in  corso  lavori  di  riqualificazione  e  bonifica  per  ospitare  l’America’s  Cup  2027,  con  demolizioni,  messa  in  sicurezza e una serie di altri interventi infrastrutturali. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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