L’Akragas non si ferma più | dopo il sogno Eccellenza l’obiettivo è la finale di Coppa

Notizia in breve

L’Akragas ha raggiunto la finale di Coppa dopo aver conquistato l’Eccellenza. La squadra ha superato le ultime sfide e si prepara ora alla partita decisiva. La festa per il ritorno in categoria è ancora in corso, ma la società ha già in programma i prossimi impegni. La squadra si allena intensamente in vista della finale, senza perdere di vista l’obiettivo. La società ha annunciato che la stagione continuerà con la stessa determinazione.