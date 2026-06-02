L’Akragas non si ferma più | dopo il sogno Eccellenza l’obiettivo è la finale di Coppa
L’Akragas ha raggiunto la finale di Coppa dopo aver conquistato l’Eccellenza. La squadra ha superato le ultime sfide e si prepara ora alla partita decisiva. La festa per il ritorno in categoria è ancora in corso, ma la società ha già in programma i prossimi impegni. La squadra si allena intensamente in vista della finale, senza perdere di vista l’obiettivo. La società ha annunciato che la stagione continuerà con la stessa determinazione.
La festa per il ritorno in Eccellenza è appena iniziata, ma in casa Akragas non c’è tempo per adagiarsi sugli allori. Smaltita la sbornia della promozione conquistata domenica a Petralia Soprana, la squadra di Sebi Catania stamattina è già tornata al lavoro con un nuovo obiettivo nel mirino: la. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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