Minetti e Cipriani hanno presentato una richiesta di 5 milioni di euro per danni nei confronti del quotidiano e del suo direttore, mentre la società ha intentato una causa negli Stati Uniti per 250 milioni di dollari. La testimone coinvolta ha successivamente ritratto le proprie dichiarazioni, innescando una controffensiva legale da parte di Minetti e Cipriani contro il giornale e il suo direttore. La disputa riguarda contenuti pubblicati e dichiarazioni rilasciate in contesto giudiziario.

Nuovo capitolo nella vicenda che coinvolge Nicole Minetti e Giuseppe Cipriani. Dopo la ritrattazione della testimone chiave delle accuse pubblicate dal Fatto Quotidiano, la coppia ha avviato un’azione legale in Italia chiedendo oltre 5 milioni di euro di risarcimento, mentre una società riconducibile all’imprenditore ha presentato negli Stati Uniti una causa da 250 milioni di dollari contro il quotidiano e la Rai. La testimone ritratta le accuse su Nicole Minetti La pubblicazione delle chat La richiesta di 5 milioni di euro contro il Fatto Quotidiano La causa da 250 milioni di dollari presentata a New York La testimone ritratta le accuse su Nicole Minetti La vicenda si inserisce nel contesto delle polemiche seguite alla grazia concessa a Nicole Minetti, confermata dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella il 4 giugno dopo ulteriori approfondimenti. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Minetti e Cipriani chiedono 5 milioni al Fatto mentre dalla società causa da 250 milioni di dollari negli Usa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

CIPRIANI E MINETTI CHIEDONO AL FATTO QUOTIDIANO UN RISARCIMENTO DI 250 MILIONI DI DOLLARI

Notizie e thread social correlati

Bufale su Minetti, arrivano le prime grane per Travaglio & Co.: la società di Cipriani fa causa negli Usa a Fatto e Rai: "Danni per 250 milioni di dollari"Una società di Cipriani ha intentato una causa negli Stati Uniti contro una testata giornalistica e un'emittente televisiva, chiedendo un...

Grazia a Minetti, la società di Cipriani vuole 250 milioni di dollari dal Fatto e dalla Rai: la causa negli Stati UnitiUna società ha intentato una causa negli Stati Uniti contro il Fatto e la Rai, chiedendo 250 milioni di dollari.

Temi più discussi: Caso Minetti, i legali di Cipriani pronti a chiedere danni per 250 milioni; Grazia a Nicole Minetti, lei e Giuseppe Cipriani chiedono i danni: nel mirino Ranucci, Travaglio e Berlinguer; Caso Minetti, Travaglio: La Procura non può accusare il Fatto di falso, è diffamazione. Si rimangino tutto e ci chiedano scusa o li denunciamo. Su La7; Rimini, Cipriani e Minetti chiedono 250 milioni di danni a Fatto Quotidiano, È sempre Cartabianca e Report.

Minetti e Cipriani chiedono 5 mln al Fatto, la super testimone nega tutto: Non ho visto giro di prostituteEcco il testo della dichiarazione depositata da un notaio da Graciela Mabel De Los Santos Torres, la super testimone intervistata dal Fatto Quotidiano ... fanpage.it

Minetti & Cipriani chiedono 250 milioni a @fattoquotidiano , Report e Cartabianca per le inchieste, sempre che si provi il danno, FYI, Italia tabelle Milano e Cassazione sono: diffamazioni gravi fino a 50-100mila euro max. Corte EDU ha stoppato eccessi italiani x.com

Giuseppe Cipriani e Nicole Minetti fanno causa contro media italiani a Roma e New YorkLeggi su Sky TG24 l'articolo Giuseppe Cipriani e Nicole Minetti fanno causa contro media italiani a Roma e New York ... tg24.sky.it

Nicole Minetti, la mossa dei legali: chiesti risarcimenti contro Fatto Quotidiano, È sempre Cartabianca e Report reddit