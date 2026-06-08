Caso Minetti-Cipriani ecco la causa da 250 milioni negli Usa contro i media italiani | Accuse false e sensazionalistiche

Cipriani Usa Inc. ha avviato una causa negli Stati Uniti contro media italiani, chiedendo un risarcimento di 250 milioni di dollari. La richiesta si basa su accuse che l’azienda definisce false e sensazionalistiche. La causa riguarda presunte diffamazioni e notizie ingannevoli pubblicate dai media italiani, che avrebbero danneggiato la sua reputazione. La procedura legale è stata avviata senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici delle notizie contestate.

Una richiesta di risarcimento da 250 milioni di dollari (circa 231 milioni di euro) è stata presentata da Cipriani Usa Inc. contro la Società Editoriale Il Fatto e la Rai davanti alla Corte distrettuale di New York. Lo rende noto il Corriere della Sera, che ha potuto consultare l’atto di citazione di 43 pagine predisposto dallo studio legale internazionale Reinhardt Savic Foley LLP. Il documento sostiene che la società abbia subito un danno economico «immediato e significativo» a causa di presunte « accuse false e sensazionalistiche ». Le contestazioni riguardano, tra l’altro, i presunti legami con Jeffrey Epstein, i rapporti con il ministro... 🔗 Leggi su Open.online

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Il Fatto ha rinunciato ancora ai contributi pubblici per la stampa. Travaglio: Ce labbiamo fatta!

Notizie e thread social correlati

Minetti e Cipriani: richiesta danni da 250 milioni negli USADue personaggi sono stati citati negli Stati Uniti con una richiesta di danni da 250 milioni di dollari.

Bufale su Minetti, arrivano le prime grane per Travaglio & Co.: la società di Cipriani fa causa negli Usa a Fatto e Rai: "Danni per 250 milioni di dollari"Una società di Cipriani ha intentato una causa negli Stati Uniti contro una testata giornalistica e un'emittente televisiva, chiedendo un...

Temi più discussi: Caso Minetti, i legali: Ora chiediamo i danni a Fatto, Cartabianca e Report; Caso Nicole Minetti, Pg Milano conferma parere positivo sulla grazia; Caso Minetti, Travaglio: La Procura non può accusare il Fatto di falso, è diffamazione. Si rimangino tutto e ci chiedano scusa o li denunciamo. Su La7; La grazia a Nicole Minetti, perché il caso è chiuso.

Toc toc, Fatto: adesso c'è da pagare... Milioni di euro. Fatto&co, sono guai: ecco la cifra che chiedono Minetti e Cipriani x.com

Caso Nicole Minetti, la teste massaggiatrice ritratta davanti al notaio: Mai visto festini dentro la villa in Uruguay reddit

Caso Nicole Minetti, il Fatto si vendica e spuntano gli audio segreti: È la casa di PlayboyIl dietrofront della ex massaggiatrice della villa di Nicole Minetti e Giuseppe Cipriani in Uruguay provoca la contromossa del quotidiano diretto da Marco Tavaglio. Stamattina sul giornale sono stati ... tg.la7.it

Minetti-Cipriani, chiesti 250 milioni a Rai e Fatto. Ecco il documento di 43 pagine, punto per puntoMinetti-Cipriani, chiesti 250 milioni di euro a Rai e Fatto Quotidiano. Documento di 43 pagine, ecco cosa dice Cipriani USA cita Il Fatto Quotidiano e la ... affaritaliani.it