Merine ladri sorpresi a rubare in una villetta dai vicini protetti da carabinieri residenti | Siamo esasperati - VIDEO

A Merine, nel Salento, due persone sono state colte sul fatto mentre tentavano di rubare in una villetta da parte di vicini che sono usciti in strada per bloccarli. I residenti hanno riferito di essere esausti per la frequenza di episodi simili. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri, che hanno assistito alla scena ma non sono stati coinvolti direttamente nel fermare i ladri. Nessuna informazione è stata fornita sulla successiva azione delle forze dell'ordine o sull’identità dei sospettati.

A Merine, borgo del Salento situato a soli 4 km da Lecce, due ladri sono stati sorpresi a rubare in una villetta da dei vicini, che si sono riversati in massa per la strada per cercare di sventare il furto. I malviventi sono stati scoperti mentre si trovavano nel giardino della villa, intenti a mettere a segno il colpo. Tuttavia, le cose sono andate diversamente da come speravano e i residenti, esasperati da una lunga serie di furti messi a segno nei paesini della zona, hanno deciso di intervenire per bloccare i ladri. Ma a "complicare" le cose è stato l'arrivo dei carabinieri. Gli agenti hanno praticamente bloccato i residenti, proteggendo i malviventi che nel frattempo si erano barricati dentro casa. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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MERINE | Sorpresi a rubare in una villetta, carabinieri salvano due ladri dal linciaggio

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