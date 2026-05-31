Nella notte tra il 30 e il 31 maggio a Cassola, un furto in abitazione si è trasformato in rapina. I ladri sono stati sorpresi mentre tentavano di rubare e hanno aggredito il proprietario, accoltellandolo e picchiandolo. La vittima ha riportato ferite e si trova sotto assistenza medica. I malviventi sono fuggiti prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Indagini in corso per identificare i responsabili.

CASSOLA (VICENZA) - Un furto in abitazione è degenerato in rapina con l'accoltellamento del proprietario di casa nella notte fra 30 e 31 maggio a Cassola. La vittima, 62enne, è stata ferita dai ladri che ha sorpreso in casa. L'effrazione L'episodio è avvenuto in un'abitazione di via Papa Giovanni XXIII dove il proprietario 62enne ha sorpreso alcuni banditi. Ne è nata una colluttazione e l'uomo è stato picchiato e ferito con una lama, probabilmente un coltello. Il 62enne ha riportato anche ferite alla testa. Nonostante i traumi è riuscito a dare l'allarme: soccorso sul posto è poi stato trasferito in ospedale dove è stato medicato e sottoposto ad accertamenti prima di essere dimesso dopo alcune ore. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Accoltellato e picchiato dai ladri sorpresi a rubare in casa

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Ladro accoltellato durante una rapina.

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