Sorpresi in una villetta a Merine in due rischiano il linciaggio | denunciati per tentato furto

Da lecceprima.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

I carabinieri sono intervenuti a Merine, dove alcune decine di persone si erano radunate davanti a una villetta in via Mameli. Due uomini sono stati denunciati per tentato furto e rischiavano il linciaggio. I militari hanno dovuto lavorare per calmare la folla e mantenere l’ordine.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

MERINE (Lizzanello) – Ieri sera, a Merine, i carabinieri hanno dovuto faticare non poco per tenere a bada alcune decine di persone che si erano radunate all’esterno di un’abitazione in via Mameli.Nel giardinetto erano stati sorpresi due individui, poi denunciati per tentato furto e possesso. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

MERINE Sorpresi a rubare in una villetta in due rischiano il linciaggio

Video MERINE Sorpresi a rubare in una villetta in due rischiano il linciaggio

Notizie e thread social correlati

Tentato furto in un capannone nella zona industriale: presi e denunciati due minoriDue minori sono stati presi e denunciati dopo un tentato furto in un capannone in costruzione nella zona industriale di Brindisi.

Furto di ulivi secolari ad Alatri: sorpresi con l'escavatore, denunciati due giovani di ArnaraLa scorsa settimana, le forze dell’ordine hanno intercettato due giovani di Arnara mentre tentavano di rubare ulivi secolari ad Alatri.

Temi più discussi: Sorpresi in una villetta a Merine, in due rischiano il linciaggio: denunciati per tentato furto; Roma, tentano di occupare una casa popolare già assegnata: sorpresi mentre stavano cambiando la serratura; Occupazioni a Serpentara: in tre scassinano la porta per impossessarsi della casa popolare; Tentato furto in una villetta, in due rischiano il linciaggio.

Sorpresi in una villetta a Merine, in due rischiano il linciaggio: denunciati per tentato furtoMERINE (Lizzanello) – Ieri sera, a Merine, i carabinieri hanno dovuto faticare non poco per tenere a bada alcune decine di persone che si erano radunate all’esterno di un’abitazione in via Mameli. Nel ... lecceprima.it

sorpresi in una villettaTentato furto in una villetta, in due rischiano il linciaggioMERINE – Serata di tensione a Merine. Intorno alle 20 di questa sera, due malviventi sorpresi a svaligiare un’abitazione in via Mameli sono stati intercettati e bloccati direttamente nel giardino di c ... trnews.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web