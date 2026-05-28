Sorpresi in una villetta a Merine in due rischiano il linciaggio | denunciati per tentato furto

I carabinieri sono intervenuti a Merine, dove alcune decine di persone si erano radunate davanti a una villetta in via Mameli. Due uomini sono stati denunciati per tentato furto e rischiavano il linciaggio. I militari hanno dovuto lavorare per calmare la folla e mantenere l’ordine.

MERINE (Lizzanello) – Ieri sera, a Merine, i carabinieri hanno dovuto faticare non poco per tenere a bada alcune decine di persone che si erano radunate all’esterno di un’abitazione in via Mameli.Nel giardinetto erano stati sorpresi due individui, poi denunciati per tentato furto e possesso. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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MERINE Sorpresi a rubare in una villetta in due rischiano il linciaggio

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