“Totò Schillaci. Non ero previsto”. Mercoledì 22 luglio, alle ore 20, appuntamento a Cava de’ Tirreni alla Fondazione Gagliardi Marino Angeloni. Per la rubrica “Pizzaballa”, Corrado De Rosa presenta il libro “Totò Schillaci. Non ero previsto” (66t hand2nd), in dialogo con i giornalisti Antonio Giordano (La Gazzetta dello Sport”) e Tommaso Siani (già Direttore de “La Città di Salerno”). L’occasione rientra nella programmazione della Fondazione Gagliardi Marino Angeloni diretta dal critico cinematografico Francesco Della Calce che in sinergia col presidente dell’ente filantropico Stefano Maria Cotugno, anche delegato della Serie A Enillive, ha inserito nel cartellone degli eventi culturali volti al Cinema, alla Fotografia e alla Narrativa, un segmento dedicato al Calcio d’autore. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Mercoledì sera Cava de’Tirreni per Totò Schillaci

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