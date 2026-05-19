Amministrative Cava de’ Tirreni due impresentabili

A pochi giorni dal voto amministrativo nel comune, la commissione incaricata di verificare la conformità delle candidature ha segnalato due candidati al consiglio comunale come non in linea con i criteri di trasparenza stabiliti dal Codice di autoregolamentazione. La segnalazione riguarda il rispetto delle regole previste dal documento, che mira a garantire la trasparenza delle candidature. La decisione si basa sulle verifiche effettuate in queste ore, senza ulteriori dettagli sui soggetti coinvolti.

Tempo di lettura: < 1 minuto A pochi giorni dal voto amministrativo a Cava de’ Tirreni, la commissione che applica il Codice di autoregolamentazione ha segnalato due candidati al consiglio comunale come non conformi ai criteri di trasparenza previsti dal documento. Si tratta di Anna Padovano Sorrentino, candidata nella lista Partito Democratico, e Massimo Palladino, in corsa con Nuovi Orizzonti. Per Padovano Sorrentino è stato disposto dal GUP di Nocera Inferiore, il 27 maggio 2019, il rinvio a giudizio per turbata libertà degli incanti. Il processo è ancora in corso, con udienza fissata al 1° dicembre 2026, e la sua candidatura ricade nella violazione dell’articolo 1, comma 1, lettera b) del Codice. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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