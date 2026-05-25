Elezioni comunali a Cava de' Tirreni | i risultati

Notizia in breve

Durante le elezioni comunali a Cava de' Tirreni, Raffaele Giordano del Centro-Destra ha ottenuto oltre il 50% delle preferenze, avviandosi verso la vittoria. I risultati ufficiali indicano che il candidato si trova in testa rispetto agli altri candidati in corsa. La conta delle schede è in fase di completamento e i dati definitivi saranno comunicati a breve.