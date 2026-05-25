Elezioni comunali a Cava de' Tirreni | i risultati
Durante le elezioni comunali a Cava de' Tirreni, Raffaele Giordano del Centro-Destra ha ottenuto oltre il 50% delle preferenze, avviandosi verso la vittoria. I risultati ufficiali indicano che il candidato si trova in testa rispetto agli altri candidati in corsa. La conta delle schede è in fase di completamento e i dati definitivi saranno comunicati a breve.
Raffaele Giordano si avvia verso la vittoria alle elezioni comunali a Cava. Il candidato sindaco per il Centro-Destra si sta affermando con oltre il 50% delle preferenze. Seguono Luigi Petrone (lista civica) e Giancarlo Accarino per il Centro-Sinistra.In aggiornamento. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Elezioni comunali 2026 in Campania: le liste, i candidati sindaco, dove e come si vota
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