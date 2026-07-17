Ciclismo & Spettacolo | allo stadio di Signa si elegge Miss Giglio D' Oro 2026
Nello stadio di Signa si svolge l'elezione di Miss Giglio D'Oro 2026, evento legato al 53° premio nazionale di ciclismo. La manifestazione è organizzata dalla SSDRL Giglio e coinvolge partecipanti in rappresentanza di diverse regioni. La serata prevede sfilate e votazioni tra le candidate. La cerimonia si tiene in un contesto di grande afflusso di pubblico e media, con la presenza di autorità locali e organizzatori.
Signa, 17 luglio 2026 - Si avvicina il primo evento che coinvolge il 53° Giglio D’Oro, il premio nazionale di ciclismo organizzato dalla SSDRL Giglio D’Oro presieduta da Saverio Carmagnini, patrocinato dalla Regione Toscana, dalla Città Metropolitana di Firenze, dal CONI, dalla Federazione Ciclistica Italiana e dal Gruppo Toscano Giornalisti sportivi dell’USSI, che dal 1974 viene assegnato in autunno al miglior professionista italiano della stagione in base ai risultati ottenuti, oltre a diversi altri riconoscimenti. Dall’anno scorso il Giglio d’Oro prevede anche un’anteprima speciale con un concorso di bellezza grazie ad Alessio Stefanelli e alla Syriostar, nel corso della quale viene eletta Miss Giglio D’Oro. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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