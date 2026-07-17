Ciclismo & Spettacolo | allo stadio di Signa si elegge Miss Giglio D' Oro 2026

Notizia in breve

Nello stadio di Signa si svolge l'elezione di Miss Giglio D'Oro 2026, evento legato al 53° premio nazionale di ciclismo. La manifestazione è organizzata dalla SSDRL Giglio e coinvolge partecipanti in rappresentanza di diverse regioni. La serata prevede sfilate e votazioni tra le candidate. La cerimonia si tiene in un contesto di grande afflusso di pubblico e media, con la presenza di autorità locali e organizzatori.