Chiesa dei Santi Crispino e Crispiniano inaugurata la mostra Gianbecchina poeta dell’identità siciliana

Da palermotoday.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella chiesa dedicata ai santi Crispino e Crispiniano è stata inaugurata una mostra dedicata a Giovanni Becchina, conosciuto come Gianbecchina. L'evento celebra i venticinque anni dalla morte dell'artista, considerato uno dei pittori più significativi della Sicilia nel XX secolo. La mostra presenta una selezione di opere che riflettono l’identità e la cultura siciliana, evidenziando il ruolo di Becchina nel panorama artistico regionale.

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Sono trascorsi venticinque anni dalla scomparsa di Giovanni Becchina, in arte Gianbecchina, tra i più autorevoli pittori siciliani del Novecento. Nell’occasione, il “Centro d’arte Raffaello” ha voluto omaggiare il grande maestro con una mostra, inaugurata lo scorso sabato 9 maggio alla presenza.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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