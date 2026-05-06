Il 6 maggio 2026, nel Mercoledì della V Settimana di Pasqua, la Chiesa ricorda i Santi Mariano e Giacomo, martiri dell’Africa romana del III secolo. La commemorazione si concentra sulla loro testimonianza di fede, risalente a oltre 1700 anni fa, e sulla loro morte che li ha resi figure di riferimento nella tradizione cristiana. La memoria dei due santi viene celebrata ogni anno in questa data.

Nel Mercoledì della V Settimana di Pasqua, 6 maggio 2026, la Chiesa fa memoria dei Santi Mariano e Giacomo, antichi martiri dell’ Africa romana. Appartenevano alla comunità cristiana della Numidia: Mariano era lettore, Giacomo diacono. Dopo essere scampati alla persecuzione di Decio, furono nuovamente arrestati e processati durante i turbamenti del 259 e subirono il martirio a Lambèse (odierna Algeria). Le antiche testimonianze ricordano la loro fermezza nella fede e la sollecitudine pastorale con cui sostennero i compagni di prigionia. La tradizione riferisce che, confortati dalla grazia, affrontarono torture e condanna, suggellando con il sangue l’adesione a Cristo risorto.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Santi Mariano e Giacomo, martiri di Lambèse: testimoni di fede nel III secolo (6 maggio)

Notizie correlate

Santi Tiburzio, Valeriano e Massimo: martiri della Via Appia e testimoni della fedeNell’odierno martedì della II settimana di Pasqua (14 aprile 2026) la Chiesa fa memoria dei Santi Tiburzio, Valeriano e Massimo, martiri romani del...

Giornata Missionari martiri, testimoni della fede nel mondoDa 34 anni la Chiesa celebra la “Giornata di preghiera e digiuno in memoria dei Missionari Martiri”.

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: In Cattedrale conferiti cinque ministeri laicali nella festa dei santi Mariano e Giacomo; Il 30 aprile, Gubbio celebra i santi Mariano e Giacomo, patroni della Cattedrale; Santi Mariano e Giacomo, martiri di Lambèse: testimoni di fede nel III secolo (6 maggio); Santo del giorno 06 Maggio 2026: Santi martiri Mariano e Giacomo.

Santi Mariano e Giacomo, martiri di Lambèse: testimoni di fede nel III secolo (6 maggio)Nel Mercoledì della V Settimana di Pasqua, 6 maggio 2026, la Chiesa fa memoria dei Santi Mariano e Giacomo, antichi martiri dell’Africa romana. Appartenevano alla comunità cristiana della Numidia: ... ilgiorno.it

Cattedrale dei Santi Mariano e Giacomo (Gubbio)La Cattedrale dei Santi Mariano e Giacomo si erge maestosa nel cuore di Gubbio, una delle città più affascinanti dell’Umbria. Questa chiesa cattedrale, dedicata ai santi patroni Mariano e Giacomo, ... lalucedimaria.it

GUBBIO, LA DIOCESI. In Cattedrale conferiti cinque ministeri laicali nella festa dei santi Mariano e Giacomo. Cinque nuovi ministeri laicali sono stati conferiti giovedì 30 aprile nella Cattedrale eugubina, durante la solenne celebrazione presieduta dal vescovo - facebook.com facebook

Rionero Sannitico: il paese festeggia i Santi Patroni San Mariano e San Giacomo. Il programma degli eventi. x.com