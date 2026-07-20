Mercedes trema mentre Kimi Antonelli vince a Spa | il team radio sui track limits svela la paura del muretto

Da fanpage.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante il Gran Premio del Belgio, il team Mercedes ha espresso preoccupazione sui limiti della pista nel corso di un messaggio radio, rivelando timori riguardo ai track limits. Kimi Antonelli ha conquistato la vittoria, recuperando la leadership su Leclerc. Nel finale della gara, il team ha mostrato nervosismo riguardo ai limiti del circuito, un problema che ha accompagnato il pilota italiano durante tutta la corsa.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Kimi Antonelli ha vinto il GP del Belgio dopo aver recuperato la leadership su Leclerc, ma nel finale un team radio Mercedes rivela la paura per i track limits, vecchio vizio del pilota italiano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Segui gli aggiornamenti su Antonelli.

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

F1, Kimi Antonelli vince il GP Miami: il team radio finale e la festa del pilota Mercedes

Video F1, Kimi Antonelli vince il GP Miami: il team radio finale e la festa del pilota Mercedes

Notizie e thread social correlati

Kimi Antonelli svela come ha cambiato la sua Mercedes per fare la pole a Spa: “Nel Q1 ero perso”Kimi Antonelli ha spiegato come ha migliorato la sua Mercedes tra le qualifiche del GP del Belgio.

Trionfo Antonelli a Spa: la Mercedes vince il GP del Belgio, Leclerc 2° davanti a VerstappenUn pilota italiano ha vinto il Gran Premio del Belgio, conquistando la sua settima vittoria in carriera.

Argomenti più discussi: Gp Belgio, Spa parla italiano: Kimi Antonelli firma il capolavoro. Ferrari e Red Bull si inchinano al giovane talento; La genialata Red Bull porta Verstappen in prima fila. Ecco dove Ferrari è in difficoltà.

kimi antonelli mercedes trema mentre kimiMercedes trema mentre Kimi Antonelli vince a Spa: il team radio sui track limits svela la paura del murettoKimi Antonelli ha vinto il GP del Belgio dopo aver recuperato la leadership su Leclerc, ma nel finale un team radio Mercedes rivela la paura per i track ... fanpage.it

kimi antonelli mercedes trema mentre kimiF1 GP Belgio | Mercedes vola con Antonelli, ma Russell è staccato di oltre un secondo da KimiKimi Antonelli ha iniziato alla grande il suo weekend a Spa-Francorchamps. Il leader del mondiale, a bordo della sua Mercedes, ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web