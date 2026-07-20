Mercedes trema mentre Kimi Antonelli vince a Spa | il team radio sui track limits svela la paura del muretto

Notizia in breve

Durante il Gran Premio del Belgio, il team Mercedes ha espresso preoccupazione sui limiti della pista nel corso di un messaggio radio, rivelando timori riguardo ai track limits. Kimi Antonelli ha conquistato la vittoria, recuperando la leadership su Leclerc. Nel finale della gara, il team ha mostrato nervosismo riguardo ai limiti del circuito, un problema che ha accompagnato il pilota italiano durante tutta la corsa.