Un pilota italiano ha vinto il Gran Premio del Belgio, conquistando la sua settima vittoria in carriera. La Mercedes si è piazzata prima, seguita dalla Ferrari e dalla Red Bull. Il pilota monegasco di Ferrari si è classificato secondo, davanti al leader mondiale di Red Bull. Hamilton, penalizzato, ha concluso quarto, mentre il britannico della Mercedes si è ritirato.

Il pilota italiano centra la settima vittoria in carriera precedendo la Ferrari del monegasco e la Red Bull del leader mondiale. Hamilton penalizzato chiude 4°, ritiro pesante per Russell. Sul circuito di Spa-Francorchamps, Andrea Kimi Antonelli conquista il successo nel Gran Premio del Belgio 2026 di Formula 1. Per il pilota italiano della Mercedes si tratta di un ritorno alla vittoria che attendeva dallo scorso 7 giugno, quando si era imposto sulle strade di Monte-Carlo. Raggiunta la sua settima affermazione complessiva in carriera, l’azzurro ha tagliato il traguardo precedendo la Ferrari di Charles Leclerc e la Red Bull di Max Verstappen. Ai piedi del podio si ferma la seconda vettura di Maranello guidata da Lewis Hamilton. 🔗 Leggi su Sportface.it

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© Sportface.it - Trionfo Antonelli a Spa: la Mercedes vince il GP del Belgio, Leclerc 2° davanti a Verstappen

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Hamilton ADDIO FERRARI vicino Antonelli e la Mercedes Fanno Paura!

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