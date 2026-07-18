Kimi Antonelli svela come ha cambiato la sua Mercedes per fare la pole a Spa | Nel Q1 ero perso
Kimi Antonelli ha spiegato come ha migliorato la sua Mercedes tra le qualifiche del GP del Belgio. Nel primo turno di qualifiche, la vettura era instabile a causa del vento, che aveva reso difficile il controllo. Successivamente, sono stati effettuati interventi su ala anteriore, differenziale e frenata, permettendo all’auto di tornare stabile e di ottenere la pole position. Antonelli ha ammesso di essere stato in difficoltà nel primo Q1, ma è riuscito a recuperare nel Q2.
Kimi Antonelli racconta la trasformazione della Mercedes tra Q1 e Q2 nelle qualifiche del GP del Belgio: il vento aveva reso instabile la W17, poi gli interventi su ala anteriore, differenziale e frenata gli hanno restituito il controllo della monoposto. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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KIMI ANTONELLI e la sua nuova auto: la prima volta a MISANO
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