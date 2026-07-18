Kimi Antonelli svela come ha cambiato la sua Mercedes per fare la pole a Spa | Nel Q1 ero perso

Notizia in breve

Kimi Antonelli ha spiegato come ha migliorato la sua Mercedes tra le qualifiche del GP del Belgio. Nel primo turno di qualifiche, la vettura era instabile a causa del vento, che aveva reso difficile il controllo. Successivamente, sono stati effettuati interventi su ala anteriore, differenziale e frenata, permettendo all’auto di tornare stabile e di ottenere la pole position. Antonelli ha ammesso di essere stato in difficoltà nel primo Q1, ma è riuscito a recuperare nel Q2.