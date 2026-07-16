Roma tra Summerville e rinnovi per il Napoli pronto un esterno dalla B
Il Napoli si prepara a rafforzare la rosa con un esterno proveniente dalla Serie B, proveniente dal Catanzaro. Nel frattempo, a Roma, ci sono stati rinnovi contrattuali significativi. La sessione di mercato si concentra su queste operazioni, con il club partenopeo pronto a portare a termine l’acquisto. La trattativa con il giocatore della B è in corso, mentre in casa giallorossa si registrano importanti prolungamenti di contratto.
La raffica di mercato con Orazio Accomando: prolungamenti di contratto importanti in casa Roma, il Napoli pesca a Catanzaro. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
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