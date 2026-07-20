Mercato Napoli budget da 140 milioni per cinque rinforzi

Da forzazzurri.net 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Napoli ha annunciato un budget di 140 milioni di euro per il mercato estivo del 2026, destinato all'acquisto di cinque giocatori. L’obiettivo è rafforzare la squadra attraverso investimenti significativi. La società ha pianificato di utilizzare questa somma per rinnovi e nuovi acquisti, senza specificare i nomi dei calciatori coinvolti. La strategia rientra in un piano di investimenti a lungo termine. Il budget è stato comunicato ufficialmente e sarà impiegato nel prossimo mercato estivo.

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Il Napoli prepara un piano di investimenti molto ampio per il mercato estivo del 2026. Le. L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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