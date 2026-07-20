Mercato Napoli budget da 140 milioni per cinque rinforzi

Notizia in breve

Il Napoli ha annunciato un budget di 140 milioni di euro per il mercato estivo del 2026, destinato all'acquisto di cinque giocatori. L’obiettivo è rafforzare la squadra attraverso investimenti significativi. La società ha pianificato di utilizzare questa somma per rinnovi e nuovi acquisti, senza specificare i nomi dei calciatori coinvolti. La strategia rientra in un piano di investimenti a lungo termine. Il budget è stato comunicato ufficialmente e sarà impiegato nel prossimo mercato estivo.