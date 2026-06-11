Mercato Napoli budget da 80 milioni | le priorità di Allegri

Il Napoli ha annunciato un budget di 80 milioni di euro per il mercato estivo. La società ha già stabilito le priorità di acquisto, concentrandosi su alcuni ruoli chiave per rafforzare la squadra. Allegri, tecnico del club, ha condiviso le linee guida sulle possibili operazioni di mercato. La società sta lavorando per definire le trattative e le eventuali firme prima della riapertura del mercato.

Il Napoli prepara il mercato estivo con una linea già tracciata. La società azzurra vuole rinforzare la rosa, ma senza perdere di vista equilibrio economico e valutazioni interne. Il primo dato riguarda il budget. Secondo Il Mattino, Aurelio De Laurentiis sarebbe pronto a mettere a disposizione di Massimiliano Allegri una cifra compresa tra i 50 e gli 80 milioni di euro. Una somma da considerare al netto delle eventuali cessioni. Il Napoli ha già individuato le zone su cui intervenire. Servono un portiere, un terzino destro e un centrocampista. Tre ruoli considerati prioritari per completare l’organico e dare al nuovo allenatore una squadra più profonda. Prima degli acquisti, però, ci sarà una fase di valutazione. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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