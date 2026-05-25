L’Inter ha confermato il rinnovo di contratto di Chivu e ha definito un budget di 50 milioni di euro per l’acquisto di cinque nuovi giocatori. Sono stati individuati diversi nomi, tutti inseriti nella lista dei possibili acquisti, per rinforzare la rosa nella prossima sessione di mercato. La strategia prevede l’ingaggio di cinque nuovi elementi con un investimento complessivo di 50 milioni di euro.

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© Calcionews24.com - L’Inter blinda Chivu e progetta il futuro: in arrivo 5 rinforzi dal mercato, il budget iniziale sarà di 50 milioni!

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