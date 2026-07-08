Mercato Milan Live | Fatta per Gila fari su Karetsas Amorim blinda Modric

Il Milan ha concluso l'acquisto di un attaccante, mentre punta su un centrocampista greco. L'operazione con il giocatore svedese è stata definita, e si lavora per il trasferimento di un mediano proveniente dalla Spagna. Nel frattempo, il club ha blindato un centrocampista di grande esperienza con un rinnovo di contratto. La sessione di mercato prosegue con attenzione anche su possibili innesti in difesa.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Benvenuti alla diretta live di PianetaMilan.it sul mercato rossonero. Oggi, mercoledì 8 luglio 2026, continueremo a raccontarvi l'evoluzione di questa campagna acquisti. Ufficializzato l'arrivo di Gonçalo Ramos dal PSG per 74 milioni di euro più bonus, il Diavolo si è messo alla ricerca di difensori. È chiusa la trattativa con la Lazio per Mario Gila: 27,5 milioni di euro più bonus per il centrale spagnolo classe 2000. Ufficialità attesa a breve giro di posta, il giocatore sarà già disponibile per il raduno di lunedì 13 luglio. Sarà contento Rúben Amorim, che, oggi pomeriggio, alle ore 15:00, si presenterà in conferenza stampa a ' Casa Milan '. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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