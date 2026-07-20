Mercato Milan LIVE | Karetsas pericolo Dortmund Sorpresa Ossola Ricci ceduto?

Oggi, lunedì 20 luglio 2026, il mercato del Milan è stato caratterizzato da diverse novità. Karetsas è stato segnalato come possibile obiettivo per il Borussia Dortmund. Sorpresa, invece, riguarda Ossola, di cui si parla come di una possibile operazione. Inoltre, si fa il nome di Ricci, con voci che indicano una possibile cessione. Questi sono i principali aggiornamenti sulla situazione di mercato del club rossonero.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Benvenuti alla diretta live di PianetaMilan.it sul mercato rossonero. Oggi, lunedì 20 luglio 2026, continueremo a raccontarvi l'evoluzione di questa campagna acquisti. Ufficializzati gli arrivi di Gonçalo Ramos dal PSG per 74 milioni di euro e di Mario Gila dalla Lazio per 27,5 milioni di euro (entrambi più bonus), ora per il Diavolo è soprattutto tempo di cessioni. C'è una trattativa in corso con l' Aston Villa per la cessione di Pervis Estupiñán al club di Birmingham: i rossoneri vogliono 20 milioni di euro, i ' Villans ' offrono 2-3 milioni di euro in meno, si tratta per trovare un accordo che soddisfi tutti, visto che il giocatore ha già trovato un'intesa con la squadra di Unai Emery per un contratto da 3 milioni di euro netti a stagione di stipendio. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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