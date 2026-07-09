Mercato Milan Live | Seguiti Atta Karetsas e Alajbegovi?

Il mercato del Milan prosegue con l’interesse per i giocatori Atta, Karetsas e Alajbegovi. Oggi, giovedì 9 luglio 2026, si continuerà a seguire l’andamento delle trattative e le eventuali novità riguardanti le operazioni di acquisto e cessione. Sono ancora in corso incontri tra le parti coinvolte e valutazioni sui dettagli contrattuali. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata riguardo alle eventuali firme o accordi definitivi.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Benvenuti alla diretta live di PianetaMilan.it sul mercato rossonero. Oggi, giovedì 9 luglio 2026, continueremo a raccontarvi l'evoluzione di questa campagna acquisti. Ufficializzato l'arrivo di Gonçalo Ramos dal PSG per 74 milioni di euro più bonus, il Diavolo si è messo alla ricerca di difensori. È chiusa la trattativa con la Lazio per Mario Gila: 27,5 milioni di euro più bonus per il centrale spagnolo classe 2000. Ufficialità attesa a breve giro di posta, il giocatore sarà già disponibile per il raduno di lunedì 13 luglio. Le ultime ore, però, sono state catalizzate dalla conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore, Rúben Amorim, introdotto ai giornalisti dal proprietario Gerry Cardinale. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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