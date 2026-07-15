L'Inter ha convocato un incontro tra il direttore sportivo e il responsabile tecnico per definire le priorità di mercato. Al centro della discussione ci sono le esigenze di rinforzo in attacco e in difesa, oltre alle uscite previste. L'obiettivo è tracciare una strategia chiara per le prossime operazioni di calciomercato, con particolare attenzione alle posizioni di esterno destro e difensore centrale. La società intende attivarsi in tempi rapidi per concretizzare gli acquisti e le cessioni.

di Alberto Petrosilli Esterno destro, difensore centrale e uscite: il confronto servirà a tracciare la strategia nerazzurra sul mercato. L’ Inter è pronta a entrare nel vivo delle proprie strategie di mercato. Secondo quanto riferito dal giornalista Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, tra la giornata di oggi e quella di domani è previsto un importante confronto tra il direttore sportivo Piero Ausilio e l’allenatore Cristian Chivu. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Si tratta di un incontro programmato per fare il punto sulle priorità della rosa e definire i prossimi passi della società sul mercato. Il dialogo tra tecnico e dirigenza è costante, ma questo faccia a faccia avrà l’obiettivo di individuare i profili sui quali concentrare gli sforzi nelle prossime settimane. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Mercato Inter, vertice di mercato tra Ausilio e Chivu: si definiscono le priorità per i prossimi colpi

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Mercato INTER Colpo Top di Ausilio! Clamoroso Perisic

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infatti l'ultimo vertice di mercato di 5 ore e mezza è stato così profiquo che dalla disperazione hanno dovuto convocare pavard e asslani x.com

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