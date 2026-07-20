Durante la finale dei Mondiali, una cantante italiana ha eseguito un brano davanti a migliaia di spettatori. Indossava un abito blu e ha cantato con entusiasmo, attirando l’attenzione di chi era presente. Dopo l’esibizione, ha scattato numerosi selfie con il pubblico, condividendo momenti di gioia e soddisfazione. La scena si è svolta in una località italiana, con il pubblico visibilmente coinvolto.

Ravenna, 20 luglio 2026 – Maglia rossa, gialla e blu addosso e il sorriso di chi ha appena vissuto una notte destinata a rimanere nella storia e nella memoria. Dopo il trionfo della Spagna, che ieri sera ha conquistato il titolo di campione del mondo 2026 battendo l’Argentina, Laura Pausini è stata tra i primi a celebrare la vittoria della Roja. “È stato meraviglioso cantare per tutti voi. Congratulazioni Spagna e complimenti all’Argentina”, ha detto la cantante romagnola in un video condiviso sui suoi canali social, mostrando tutta l’emozione di una serata che l’ha vista protagonista sul palco del New York New Jersey Stadium. Pausini ha... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - “Meraviglioso cantare per tutti voi”, Laura Pausini incanta alla finale dei Mondiali: l’abito blu, la maglia della Spagna e i selfie

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