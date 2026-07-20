Laura Pausini canta alla finale dei Mondiali | Sono emozionata

Laura Pausini ha cantato alla finale dei Mondiali 2026, esibendosi con Robbie Williams e Nicole Scherzinger. Il video mostra il suo tragitto verso il MetLife Stadium di New York. La cantante ha dichiarato di essere emozionata prima di salire sul palco. La cerimonia di chiusura si è svolta prima della partita tra Spagna e Argentina.

Il video della cantante nel tragitto che la accompagna verso il MetLife Stadium di New York, dove si è esibita con Robbie Williams e Nicole Scherzinger durante la cerimonia di chiusura dei Mondiali 2026 prima della finale Spagna-Argentina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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LAURA PAUSINI canta L'INNO

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