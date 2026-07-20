Domenica pomeriggio a Mentana, Roma, circa 50 persone sono state evacuate dalla piscina del Reds Mezzaluna a causa di esalazioni di cloro. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il 118 e i carabinieri. Dieci persone sono state portate in ospedale per intossicazione, tra cui una bambina di 5 anni in condizioni gravi. La piscina è stata temporaneamente chiusa.

Paura domenica pomeriggio nel circolo sportivo di piazzale della Mezzaluna: evacuate circa 50 persone, sul posto 118, vigili del fuoco e carabinieri Paura nel pomeriggio di domenica a Mentana, Roma, dove un incidente legato al cloro ha coinvolto la piscina del circolo sportivo Reds Mezzaluna,. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Mentana (Roma), esalazioni di cloro in piscina al Reds Mezzaluna: 10 intossicati, grave una bambina di 5 anni

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Fuga di cloro in una piscina a Mentana, 8 intossicati: bambino di 5 anni in codice rosso

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