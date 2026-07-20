Mentana Roma esalazioni di cloro in piscina al Reds Mezzaluna | 10 intossicati grave una bambina di 5 anni
Domenica pomeriggio a Mentana, Roma, circa 50 persone sono state evacuate dalla piscina del Reds Mezzaluna a causa di esalazioni di cloro. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il 118 e i carabinieri. Dieci persone sono state portate in ospedale per intossicazione, tra cui una bambina di 5 anni in condizioni gravi. La piscina è stata temporaneamente chiusa.
Paura domenica pomeriggio nel circolo sportivo di piazzale della Mezzaluna: evacuate circa 50 persone, sul posto 118, vigili del fuoco e carabinieri Paura nel pomeriggio di domenica a Mentana, Roma, dove un incidente legato al cloro ha coinvolto la piscina del circolo sportivo Reds Mezzaluna,. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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Fuga di cloro in una piscina a Mentana, 8 intossicati: bambino di 5 anni in codice rosso
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Fuga di cloro in una piscina a Mentana: otto intossicati, grave un bambino di 5 anniNel pomeriggio a Mentana, una fuga di cloro in una piscina ha causato l’intossicazione di otto persone.
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Tra i colpiti c’è anche un bambino di 5 anni, trasportato in codice rosso all’ospedale Sant’Andrea. Momenti di paura al centro sportivo Reds Mezzaluna di Mentana, alle porte di Roma, dove otto persone sono rimaste intossicate dopo aver respirato esalazio facebook
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