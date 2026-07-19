Nel pomeriggio a Mentana, una fuga di cloro in una piscina ha causato l’intossicazione di otto persone. Tra i feriti, un bambino di cinque anni è stato trasportato in codice rosso in ospedale. La piscina è stata evacuata e messa in sicurezza mentre i soccorritori intervenivano sul posto. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta.

Paura nel pomeriggio a Mentana, alle porte di Roma, dove una fuga di cloro in un circolo sportivo ha provocato l’intossicazione di otto persone. Tra i feriti c’è un bambino di 5 anni, ricoverato in codice rosso, mentre l’intera struttura è stata evacuata per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza. Otto persone in ospedale, quattro sono minorenni. L’allarme è scattato intorno alle 15.30, quando diversi bagnanti hanno accusato malori riconducibili all’inalazione di cloro. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno rilevato un’elevata concentrazione del gas e disposto l’evacuazione immediata del circolo sportivo. Tra gli otto intossicati, il caso più grave riguarda un bambino di 5 anni, trasportato in codice rosso all’ospedale Sant’Andrea di Roma. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Fuga di cloro in una piscina a Mentana: otto intossicati, grave un bambino di 5 anni

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Fuga di cloro in una piscina a Mentana, 8 intossicati: bambino di 5 anni in codice rosso

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