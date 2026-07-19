Drammatico pomeriggio quello di domenica nella piscina di un circolo sportivo a Mentana, «Reds Mezzaluna», in piazzale della Mezzaluna. A causa probabilmente di un guasto al motore della vasca cinquanta persone sono rimaste coinvolte in un incidente con il cloro: la sostanza ha emanato esalazioni molto pesanti che hanno fatto sentire male almeno otto frequentatori, fra cui sette bambini, un 15enne e un adulto. Grave una piccola di cinque anni, con problemi respiratori, subito soccorsa con gli altri dalle ambulanze del 118 e dai vigili del fuoco. L'impianto è stato chiuso e i carabinieri indagano sull'accaduto. L'incidente si è verificato alle 15. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Esalazioni di cloro dalla piscina a Mentana: intossicate otto persone. Grave una bimba di cinque anni, 50 evacuati

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