Mens Sana altro colpo di mercato Arriva Battistini | Massimo impegno

La Mens Sana ha annunciato l’ingaggio di Leonardo Battistini, un’ala grande del 1995 alta 200 centimetri. Nel corso della sua carriera ha indossato maglie di rilievo e ha partecipato a competizioni di alto livello. L’atleta ha dichiarato di impegnarsi al massimo per la nuova stagione. È il secondo acquisto ufficiale del club in questa sessione di mercato.

Secondo annuncio in entrata ufficiale per la Mens Sana che ieri ha ufficializzato l’ingaggio di Leonardo Battistini (foto), ala grande classe 1995 (200cm) che in carriera ha vestito maglie prestigiose e giocato a ottimi livelli. "Battistini è un giocatore di prima fascia per questo campionato avendo nel suo trascorso molte stagioni di A2 e di B Nazionale sempre in squadre costruite per vincere – fa sapere la società –. Il fatto che abbia accettato di venire a Siena mi fa molto piacere sia perché si tratta di un ottimo giocatore ma anche perché parlando con lui ho percepito grande voglia di venire a vestire una maglia come la nostra. È un giocatore con doti atletiche fuori dal comune e gioca con un’aggressività sui due lati del campo che di sicuro piacerà ai nostri tifosi". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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