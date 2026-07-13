Altro colpo Baldaccio | Puletti da Battistini E lo Spoiano si assicura il portiere Bindi
Il Baldaccio ha annunciato l’ingaggio di Puletti da Battistini, mentre lo Spoiano si è assicurato il portiere Bindi. Il mercato dei dilettanti nelle squadre aretine continua senza sosta, coinvolgendo club dalla Terza categoria all’Eccellenza, con obiettivi di rafforzamento.
di Matteo Marzotti Non conosce soste il mercato dei dilettanti con le formazioni aretine, impegnate dalla Terza categoria all’Eccellenza, alla ricerca degli innesti giusti. Dopo aver completato il valzer delle panchine adesso l’interesse è rivolto tutto allo scacchiere da mettere in campo. In Eccellenza la Baldaccio Bruni piazza un altro innesto per la propria mediana. Ad arrivare in biancoverde dalla Virtus Sangiustino è il centrocampista Davide Puletti che andrà quindi a dare man forte alla rosa di mister Pierfrancesco Battistini. Il Montagnano saluta il portiere classe 1999 Tommaso Sorelli. Per lui la prossima destinazione sembra essere il Resco Reggello. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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