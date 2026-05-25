Use debutto sfortunato Mens Sana non fa sconti

Da lanazione.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Mens Sana ha battuto Use Computer Gross con il punteggio di 86-71. I giocatori di Siena hanno segnato 18 punti con Cerchiaro, 17 con Yarbanga e 15 con Prosek. Per Use Computer Gross, i migliori sono stati con 12 e 8 punti rispettivamente Pucci e Perin. La partita si è conclusa con una vittoria netta per la squadra di casa, che ha mantenuto il vantaggio dall'inizio alla fine.

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SIENA MENS SANA 86 USE COMPUTER GROSS 71 SIENA MENS SANA BASKET: Belli 9, Pannini, Perin 8, Calviani, Cerchiaro 18, Yarbanga 17, Pucci 12, Buffo 3, Cesaretti, Nepi 2, Prosek 15, Jokic 2. All. Vecchi (ass. ZanottiInnocenti). USE COMPUTER GROSS: Ciano 3, Rosselli 18, Cipriani 12, Sakellariou 9, De Leone 2, Marini 4, Tosti 10, Soviero 10, Paluzzi 1, Regini 2, Baldacci ne, Sesoldi ne. All Valentino. Arbitri: Antonelli di Assisi e Galieri di Campobasso. Parziali: 20-19, 44-42 (24-23), 67-53 (23-11), 86-71 (19-18) Si chiude con una sconfitta, al termine di una partita equilibrata per buona parte della contesa, "gara 1" per l’Use Computer Gross: è Siena ad aggiudicarsi la prima della serie, in virtù dell’86-71 finale maturato tra le mura amiche. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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