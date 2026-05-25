use debutto sfortunato mens sana non fa sconti

Notizia in breve

La Mens Sana ha battuto Use Computer Gross con il punteggio di 86-71. I giocatori di Siena hanno segnato 18 punti con Cerchiaro, 17 con Yarbanga e 15 con Prosek. Per Use Computer Gross, i migliori sono stati con 12 e 8 punti rispettivamente Pucci e Perin. La partita si è conclusa con una vittoria netta per la squadra di casa, che ha mantenuto il vantaggio dall'inizio alla fine.