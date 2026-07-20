Si è conclusa la 22ª edizione di Mengo Music Fest al Parco Il Prato di Arezzo, con circa 40.000 presenze. La manifestazione si è svolta dal 14 al 18 luglio, dopo un’anteprima il 11 luglio. La location storica della città ha ospitato l’evento, uno degli appuntamenti più vari e seguiti dell’estate italiana.

Arezzo, 20 luglio 2026 – Si è appena conclusa l a 22sima edizione di MENGO MUSIC FEST al Parco Il Prato di Arezzo. Dal 14 al 18 luglio, con una straordinaria anteprima l’11 luglio, la location storica della città è tornata a ospitare uno degli appuntamenti più eclettici dell'estate italiana. Anche quest’anno i numeri raccontano un successo travolgente e l'affetto del pubblico aretino e non solo: il festival ha registrato un totale di 40mila presenze, di 8mila nelle due serate a biglietto di sabato 11 e sabato 18 luglio. Un traguardo che premia ancora una volta lavoro organizzativo dell'ASSOCIAZIONE MUSIC! e la direzione artistica di Paco Mengozzi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Mengo, con 40mila presenze si chiude un'edizione straordinaria

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