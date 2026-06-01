Cinematic Motor Fest l' edizione 2026 si chiude con oltre 2mila presenze

Notizia in breve

L'edizione 2026 del Cinematic Motor Fest si è conclusa sabato 30 maggio al Cinema Astra di Modena, con oltre 2.000 presenze. Il festival internazionale ha presentato film, documentari e storie legate al mondo dei motori, utilizzando il cinema come mezzo di narrazione. La manifestazione ha coinvolto pubblico e partecipanti, confermandosi come un appuntamento di rilievo nel settore.