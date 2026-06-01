Cinematic Motor Fest l' edizione 2026 si chiude con oltre 2mila presenze
L'edizione 2026 del Cinematic Motor Fest si è conclusa sabato 30 maggio al Cinema Astra di Modena, con oltre 2.000 presenze. Il festival internazionale ha presentato film, documentari e storie legate al mondo dei motori, utilizzando il cinema come mezzo di narrazione. La manifestazione ha coinvolto pubblico e partecipanti, confermandosi come un appuntamento di rilievo nel settore.
Si è conclusa sabato 30 maggio al Cinema Astra di Modena l’edizione 2026 del Cinematic Motor Fest, il festival internazionale cinematografico che racconta il mondo dei motori attraverso il linguaggio del cinema, del documentario, della cultura e delle storie umane.In quattro giorni di. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Teaser Cinematic Motor Fest Reggio Emilia 2025
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