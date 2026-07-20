Jazz Open Modena | si chiude la prima edizione con 25.000 presenze

La prima edizione di Jazz Open Modena si è conclusa con circa 25.000 persone presenti. La manifestazione ha visto esibirsi artisti di fama internazionale, tra cui Moby, Joss Stone, Jamie Cullum e Jean-Michel Jarre. Tutti e quattro hanno tenuto concerti unici in Italia, scegliendo questa kermesse come unica tappa del loro tour nel paese. La rassegna ha occupato diverse date, attirando un largo pubblico.

Una line up di assoluto rilievo internazionale, con quattro uniche date italiane: Moby, Joss Stone, Jamie Cullum e Jean-Michel Jarre, che hanno scelto Jazz Open Modena come unica tappa nel nostro Paese dei rispettivi tour. La manifestazione è stata inaugurata dal talento senza tempo di Diana Krall e dalla voce calda e avvolgente di Gregory Porter. Moby ha poi infiammato Piazza Roma con un live straordinariamente potente ed energico davanti a quasi 7.000 spettatori, trasformando la piazza in una grande festa collettiva. Joss Stone ha conquistato il pubblico con la sua inconfondibile voce soul e una performance coinvolgente, scendendo tra gli spettatori e invitandoli a cantare con lei; Jamie Cullum, autentico mattatore del palco, ha dato vita a uno spettacolo trascinante tra virtuosismo e improvvisazione. 🔗 Leggi su Funweek.it

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Jazz Open MODENA 2026 - Focus Day1 - anteprima Artisti 13Luglio

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