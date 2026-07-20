Meloni e Salvini per Roggero | il leghista e Bignami a Bollate Proposta per scarcerarlo

La Lega ha presentato un disegno di legge, con prima firma di Claudio Borghi, che mira a modificare la normativa sulla legittima difesa. La proposta si propone di rafforzare la tutela legale delle persone che si difendono in casa propria, eliminando eventuali ambiguità sulla legittimità delle azioni di autodifesa. La proposta arriva in un momento in cui si discute di casi di autodifesa e di possibili modifiche alla legge vigente.

Mai più un caso Roggero. Perché la difesa deve essere sempre legittima. Senza se e senza ma. La Lega ha depositato un provvedimento, a prima firma Claudio Borghi, che punta a modificare la legge sulla legittima difesa, integrando quanto previsto dall'art. 52 del codice penale. Un cambio radicale che «prevede la non punibilità di qualsiasi reazione nella immediatezza di una aggressione a mano armata in casa o in negozio indipendentemente dalla proporzionalità dei mezzi usati, dalla persistenza del pericolo e dalla natura strettamente difensiva della condotta». Un testo che, fosse già stata una norma approvata, non avrebbe portato alla condanna del gioielliere piemontese. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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