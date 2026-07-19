La premier ha sollevato dubbi sulla capacità di giudicare il trauma di un uomo coinvolto in un episodio di violenza. Ha chiesto chi possa valutare il suo stato emotivo e se fosse in grado di intendere al momento dei fatti. La discussione riguarda le condizioni psicologiche dell’uomo, che sono al centro di un procedimento giudiziario. La vicenda ha suscitato un acceso dibattito pubblico, con opinioni divise sulla responsabilità e lo stato mentale dell’indagato.

"Chi è in grado di giudicare il dolore, il trauma, lo stress e la paura di quest’uomo? Siamo sicuri che in quel momento fosse capace di intendere?". In un caso come quello di Mario Roggero, che sta spaccando l'opinione pubblica, la premier Giorgia Meloni ha deciso di intervenire con una serie di interrogativi. Di provocazioni, di dubbi o di elementi che - sebbene non siano ancora state pubblicate le motivazioni della sentenza di condanna del gioielliere - per lei è difficile comprendere. In un colloqui con il Corriere della Sera, la leader italiana ha anche sottolineato il "problema della proporzionalità delle pene". E sulla pratica di grazia per Roggero, condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso fuori dalla sua attività due rapinatori, ha rivelato: "Ma certo, ho detto io a Nordio di andare avanti". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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© Tgcom24.mediaset.it - Mario Roggero, i dubbi di Meloni: "Chi può giudicare il suo trauma? Era entrato in modalità combattimento" | Salvini di nuovo a Bollate

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Temi più discussi: La confusione del ministero della Giustizia sulla grazia a Mario Roggero; Mario Roggero è in carcere a Bollate. Visita di Salvini: Sta bene, vorrei candidarlo; Caso Roggero, via Arenula smentisce l'avvio dell'iter per la grazia, la moglie deposita l'istanza; Il caso Roggero non è legittima difesa. La sentenza dei giudici è giusta e corretta.

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