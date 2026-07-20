Melissa Satta, Simona Ventura e altri personaggi noti hanno espresso sostegno pubblico a Mario Roggero, il gioielliere condannato definitivamente per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo. La loro presa di posizione si distingue da altre situazioni in cui i vip evitano di commentare. La vicenda giudiziaria ha riacceso il dibattito su come si reagisce in situazioni di rapina, con alcune personalità che scelgono di schierarsi apertamente.

La vicenda di Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva per l’ uccisione di due rapinatori e il ferimento di un terzo, ha riacceso un dibattito che va ben oltre il caso giudiziario. Come spesso accade quando una storia coinvolge paura, sicurezza e senso di ingiustizia, l’opinione pubblica si è divisa profondamente. Tra coloro che hanno espresso solidarietà al gioielliere ci sono anche diversi personaggi del mondo dello spettacolo, da Melissa Satta a Simona Ventura, che hanno scelto di manifestare pubblicamente la propria posizione. Ma cosa spinge alcune persone, anche molto esposte mediaticamente, a intervenire con tanta... 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Melissa Satta, Simona Ventura e gli altri vip: perché difendono Roggero e prendono una posizione netta (cosa che non sempre fanno)?

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