Diversi personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport hanno espresso sostegno al gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi di carcere per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo durante un assalto al suo negozio nel 2021. Tra i supporter ci sono Elisabetta Canalis, Leonardo Bonucci e Melissa Satta. La condanna definitiva è stata pronunciata recentemente, mentre il sostegno pubblico si è moltiplicato sui social e in alcune dichiarazioni.

Non solo la politica: al fianco del gioielliere Mario Roggero, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di carcere per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo uomo dopo un assalto al suo negozio il 28 aprile 2021, si schierano anche numerosi vip. Da Elisabetta Canalis a Melissa Satta, da Elisabetta Gregoraci a Leonardo Bonucci passando per Mattia Zaccagni, Sabrina Salerno, Enrico Ruggeri e Gino Sorbillo. A fare da apripista è stato un post con il quale Matteo Salvini chiedeva la grazia per Roggero: “Un padre, un nonno, un marito e un lavoratore per una vita che arriva a 72 anni per essere mandato in carcere perché ha reagito a una rapina nel suo negozio”. 🔗 Leggi su Tpi.it

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© Tpi.it - Da Elisabetta Canalis a Leonardo Bonucci fino a Melissa Satta: i vip si schierano con il gioielliere Roggero

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