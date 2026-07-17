Tre donne note nel mondo dello spettacolo hanno espresso sostegno a Mario Roggero, condannato a quasi 15 anni per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo durante una rapina nel suo negozio. La vicenda ha scatenato un acceso dibattito pubblico, con opinioni contrastanti sulla sua condanna. La sentenza ha suscitato reazioni forti, e il caso continua a essere al centro di discussioni sui social e nei media.

La condanna di Mario Roggero continua a generare un acceso dibattito pubblico. La vicenda del gioielliere piemontese, condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo durante i fatti avvenuti nella sua attività, ha diviso profondamente l’opinione pubblica. Da una parte chi ritiene corretta la decisione dei giudici, dall’altra chi considera la pena ingiusta e ha scelto di manifestare solidarietà nei confronti dell’uomo. Tra coloro che hanno espresso una posizione favorevole a Roggero ci sono anche diversi personaggi noti del mondo dello spettacolo. Simona Ventura, Elisabetta Canalis e Melissa Satta prendono una posizione netta e inequivocabile: le loro parole. 🔗 Leggi su Donnapop.it

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© Donnapop.it - Simona Ventura, Elisabetta Canalis e Melissa Satta difendono a spada tratta Roggero: ecco le loro parole

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