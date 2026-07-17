Simona Ventura Elisabetta Canalis e Melissa Satta difendono a spada tratta Roggero | ecco le loro parole
Tre donne note nel mondo dello spettacolo hanno espresso sostegno a Mario Roggero, condannato a quasi 15 anni per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo durante una rapina nel suo negozio. La vicenda ha scatenato un acceso dibattito pubblico, con opinioni contrastanti sulla sua condanna. La sentenza ha suscitato reazioni forti, e il caso continua a essere al centro di discussioni sui social e nei media.
La condanna di Mario Roggero continua a generare un acceso dibattito pubblico. La vicenda del gioielliere piemontese, condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo durante i fatti avvenuti nella sua attività, ha diviso profondamente l’opinione pubblica. Da una parte chi ritiene corretta la decisione dei giudici, dall’altra chi considera la pena ingiusta e ha scelto di manifestare solidarietà nei confronti dell’uomo. Tra coloro che hanno espresso una posizione favorevole a Roggero ci sono anche diversi personaggi noti del mondo dello spettacolo. Simona Ventura, Elisabetta Canalis e Melissa Satta prendono una posizione netta e inequivocabile: le loro parole. 🔗 Leggi su Donnapop.it
Segui gli aggiornamenti su Elisabetta Canalis.
Notizie e thread social correlati
Da Elisabetta Canalis a Leonardo Bonucci fino a Melissa Satta: i vip si schierano con il gioielliere RoggeroDiversi personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport hanno espresso sostegno al gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi di carcere per aver...
Fedez e Simona Ventura insieme in un programma, invitata anche Antonella Clerici ma ha rifiutato: ecco di cosa si trattaFedez e Simona Ventura sono stati annunciati come partecipanti a un nuovo programma televisivo.
Temi più discussi: Lorem Ipsum, l'abito invisibile delle parole: il focus nell'App de la Lettura; Rivoluzione ad Amici, Maria De Filippi non si ferma: un famosissimo volto Mediaset pronto a prendere il posto di Giulia Stabile; Così i droni di Kiev costringono Mosca a chiudere il Mar d'Azov paralizzando il commercio russo; Il meteo di venerdì 10 luglio: nel weekend forti temporali e grandine al Nord, poi caldo fino a 40°C. Le anomalie termiche ormai sono costanti.
Simona Ventura e Mara Venier: la storia delle loro liti e riconciliazioniSimona Ventura e Mara Venier hanno vissuto momenti di tensione e riconciliazione nel corso degli anni. Scopri i dettagli delle loro liti e come hanno superato otto anni di silenzi. notizie.it
Elisabetta Canalis ha voluto ricordare quanto possa essere importante offrire una seconda possibilità agli animali che vivono nei rifugi. Il suo cane Nello, adottato dal Rifugio Fratelli Minori di Olbia, è diventato parte della sua famiglia e rappresenta per lei la pr facebook
Elisabetta Canalis, Melissa Satta, Simona Ventura, Emis Killa: chi sono i vip che difendono il gioielliere RoggeroI volti noti che hanno detto la loro sulla vicenda (tra loro anche molti solitamente restii a esporsi su vicende che esulano dal proprio lavoro) ... today.it