Era la notte dei Brit Awards del 1996, 5 mesi prima che Wannabe conquistasse le radio di mezzo mondo e catapultasse le Spice Girls sul tetto del mondo. Una notte di festa e felicità bruscamente interrotta quando, una frase detta di getto, ha rischiato di far saltare tutto. Quando Mel Chisholm si è girata verso Victoria Adams mandandola a quel paese. Utilizzando un’espressione decisamente più colorita. Un episodio che sembrava una sciocchezza da serata alcolica, il tipo di scintilla che tra ragazze poco più che ventenni si spegne da sola nel giro di un giorno. E invece no: quella due parole hanno rischiato di costare a Mel C il posto in una delle band più vendute della storia della musica. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Mel C racconta la lite con Victoria Beckham che ha rischiato di farla cacciare dalle Spice Girls, prima ancora di "Wannabe"

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