Meghan Markle si dice felice di essere tornata in California dopo un incontro con il re avvenuto a luglio. Le indiscrezioni riferiscono di tensioni tra la duchessa e il monarca, che l’avrebbero lasciata “umiliata”. Secondo alcune fonti, Harry e Meghan valutano un ritorno parziale nel Regno Unito. Le conversazioni tra i Sussex e il re continuano a essere oggetto di attenzione, mentre non ci sono conferme ufficiali sulle decisioni future.

Le indiscrezioni sull’incontro tra i Sussex e Re Carlo III, avvenuto lo scorso 10 luglio a Highgrove House, non si sono ancora placate. Stando ad alcune voci Harry e Meghan starebbero pensando a un parziale ritorno nel Regno Unito. Altre, invece, sono certe che tra la Corona e la coppia ribelle non vi sia stato un vero riavvicinamento. Senza contare che i duchi non avrebbero ancora chiarito le loro posizioni con William e Kate. La situazione appare molto incerta, in bilico tra i desideri di Carlo III come padre e i suoi doveri di Re, tra l’incancellabile legame fraterno di William e Harry e la faida che minaccia di dividerli per sempre. Secondo le ultime rivelazioni Meghan si sarebbe sentita addirittura “umiliata” dall’istituzione monarchica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Meghan, “umiliata” da Re Carlo, è felice di essere tornata in California

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