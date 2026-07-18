Meghan Markle ha vissuto una settimana difficile durante il suo viaggio nel Regno Unito. Dopo mesi di attesa, il ritorno è culminato con un incontro con il re, ma il percorso è stato segnato da tensioni e difficoltà. La visita, inizialmente considerata un grande ritorno, si è rivelata complicata e segnata da momenti di disagio. Non ci sono stati dettagli pubblici su eventuali motivi specifici, ma l’intera esperienza ha lasciato un’impronta negativa.

Doveva essere il grande ritorno, e invece si è trasformato in una settimana da dimenticare. O quasi. Perché se è vero che alla fine l’abbraccio con Re Carlo è arrivato, il percorso per giungerci è stato tutt’altro che facile. E a farne le spese, stando a chi le sta accanto, sarebbe stata soprattutto Meghan Markle, rimasta ai margini di un viaggio che avrebbe dovuto vederla protagonista. Umiliata, raccontano i suoi amici. E profondamente amareggiata. Re Carlo, il malumore di Meghan Markle (che si è sentita umiliata). Nelle intenzioni del Principe Harry, la famiglia al completo avrebbe dovuto accompagnarlo per l’intera durata del soggiorno britannico, cinque giorni scanditi da impegni legati agli Invictus Games e alle realtà benefiche che il Duca segue da anni. 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - Re Carlo, Meghan Markle umiliata dal viaggio nel Regno Unito

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Meghan Markle HUMILIATED Over Shocking Royal Phone Demand!

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