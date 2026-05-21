Meghan e Harry | foto inedite e la dolce sorpresa in California

Da ameve.eu 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono state diffuse nuove foto inedite del matrimonio di Meghan e Harry, che mostrano alcuni momenti privati dell’evento. Tra le immagini ci sono scatti che ritraggono i due durante la cerimonia e alcuni dettagli della giornata. Per il loro ottavo anniversario, Harry ha regalato a Meghan un oggetto non specificato. Le fotografie sono state scattate in California, dove i due risiedono attualmente. La pubblicazione delle immagini ha suscitato interesse tra i media e i fan.

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? Domande chiave Quali momenti privati rivelano le nuove foto inedite del matrimonio?. Cosa ha regalato Harry a Meghan per il loro ottavo anniversario?. Perché la Duchessa ha scelto di fare scalo a Londra?. Chi manca totalmente dagli scatti pubblicati dalla coppia?.? In Breve Meghan ha effettuato uno scalo a Heathrow dopo un impegno a Ginevra.. Harry ha regalato una scultura con due pinguini per l'ottavo anniversario.. L'equipaggio British Airways ha inviato champagne e dolci tipici britannici in volo.. Le foto inedite mostrano il re Carlo di spalle durante il 19 maggio 2018.. Otto anni dopo il fatidico sì nella Cappella di San Giorgio a Windsor, Meghan Markle e il principe Harry festeggiano il loro anniversario celebrando l’intimità familiare con scatti inediti e una sorpresa inaspettata avvenuta durante un volo verso Los Angeles. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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