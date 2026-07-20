Il Modena Cavezzo ha annunciato l’ingaggio di Massaro, rafforzando la rosa prima della seconda stagione consecutiva in Serie A2. La società ha confermato anche altri quattro acquisti, rafforzando il team per la nuova stagione. Nessuna comunicazione ufficiale sui dettagli dei contratti o sui ruoli dei nuovi giocatori, ma l’obiettivo è migliorare le prestazioni rispetto alla stagione precedente. La squadra si prepara a ripartire con un roster rinnovato e ambizioni di crescita.

E’ in arrivo il primo colpo per il Modena Cavezzo, pronto alla seconda stagione di fila in A2. La società gialloblù ha confermato tutto il nocciolo duro della squadra che l’anno scorso ha conquistato i playoff (Latino, Dudu Costa, Akram e Karim Ben Saad, Semedo, Aieta, Cellurale, Raiola, Cuomo, Rondini) e ha riportato a casa Matarese da Bagnolo, mentre la prima novità che verrà consegnata a coach Monopoli è Francesco Massaro, laterale classe ’96 con una lunga esperienza alle spalle che nell’ultima stagione ha contribuito al traguardo dei playoff di C2 da parte della Virtus Correggio. Massaro è già stato nel club gialloblù quando era solo Cavezzo (dal 2017 al 2019), poi ha vestito le maglie di Bagnolo, Sant’Agata e Due G Parma fra Serie B e C1. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Mc si rinforza con Massaro. Altri quattro colpi per Montale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Volley A2 femminile, la Bartoccini MC Restauri Perugia si rinforza al centro con Claudia ConsoliLa squadra di pallavolo femminile di serie A2 si sta rafforzando in vista della nuova stagione, annunciando l’ingaggio di un nuovo atleta al centro...

Caccia agli altri due banditi. La pistola non ancora ritrovata, nessun legame con gli altri colpiLe forze dell'ordine stanno cercando ancora due sospetti, mentre la pistola usata non è stata ancora recuperata.