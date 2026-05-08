Caccia agli altri due banditi La pistola non ancora ritrovata nessun legame con gli altri colpi

Le forze dell'ordine stanno cercando ancora due sospetti, mentre la pistola usata non è stata ancora recuperata. Finora non ci sono collegamenti tra i colpi e i due individui ricercati. Le indagini hanno monitorato i loro movimenti in diverse regioni italiane, e in questura si respira un certo ottimismo. La pista principale rimane aperta, e le forze di polizia continuano le ricerche per identificare e catturare gli altri due banditi.

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"Abbiamo seguito i loro spostamenti in tutta Italia". Tira aria di soddisfazione in questura. E a ragione: perché non era certo scontato che si potesse riuscire a individuare parte del gruppo di rapinatori i quali la sera del 10 novembre scorso avevano arraffato ben 325 mila euro di preziosi da due oreficerie dell’Esp, ’Sì Anelli’ e ’La Gioielleria’. Immagini addentellate alla cronaca nera, brevi trattati di iconografia del rapinatore che sa il fatto suo: guanti, maschere in lattice, pistola, e carrelli su cui caricare il bottino. E poi mazzette da muratore e cacciaviti da falegname per frantumare o forzare le vetrinette. Tutto a mestiere insomma.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Caccia agli altri due banditi. La pistola non ancora ritrovata, nessun legame con gli altri colpi Notizie correlate Furti a Putignano e Gioia del Colle, preso il fuggitivo che scappò a piedi: caccia agli altri due compliciI fatti risalgono a ottobre 2025, quando due membri di un gruppo di cinque persone erano stati arrestati, mentre in tre, incluso l'ultimo arrestato,... Arezzo dorme, gli altri corrono: Medioetruria se la pigliano gli altriOh via, diciamola come va detta: chi dorme un piglia ‘l treno, e qui ad Arezzo c’è parecchia gente che sta ancora a ronfà mentre quello di... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Caccia agli altri due banditi. La pistola non ancora ritrovata, nessun legame con gli altri colpi; Caccia al capriolo con la Browning X-bolt 2 Nordic Varitech: il video; Carbonia, caccia agli automobilisti incivili: nuove zone 30 e ordinanza sui limiti; Stangata record sulla caccia: la Giunta Proietti colpisce tutta l’Umbria, penalizzando anche i cacciatori del territorio assisano. Carbonia, caccia agli automobilisti incivili: nuove zone 30 e ordinanza sui limiti x.com Da giorni in Sudafrica, fra Pretoria e Johannesburg, fra Città del Capo e Durban, si dà la caccia agli stranieri irregolari. Scene di ordinaria ferocia, nella Nazione arcobaleno del Madiba, premio Nobel per la pace. Abbiamo chiesto un commento allo scrittore d'o facebook