Volley A2 femminile la Bartoccini MC Restauri Perugia si rinforza al centro con Claudia Consoli

La squadra di pallavolo femminile di serie A2 si sta rafforzando in vista della nuova stagione, annunciando l’ingaggio di un nuovo atleta al centro della rete. La società ha confermato l’acquisto di Claudia Consoli, che si aggiunge al roster con l’obiettivo di migliorare la propria competitività. La formazione perugina punta a migliorare le proprie prestazioni in campionato, mantenendo alta la volontà di ottenere risultati significativi.

La Bartoccini MC Restauri Perugia vuole un ruolo da protagonista nel prossimo campionato di serie A2 e continua a dimostrarlo con i fatti.Il club rossonero ha annunciato l'arrivo ufficiale di Claudia Consoli, che dunque andrà a rafforzare la batteria delle centrali a disposizione di coach Stefano.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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