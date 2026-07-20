Maxi operazione della Polizia in tutta Italia | oltre 500 arresti sequestrate droga armi e 307 mila euro

Notizia in breve

Una vasta operazione della Polizia di Stato ha portato all’arresto di oltre 500 persone in diverse province italiane. Durante le attività sono stati sequestrati droga, armi e circa 307 mila euro in contanti. L’intervento è stato coordinato dal Servizio Centrale Operativo e ha coinvolto numerose zone del paese, inclusa la provincia di Catania. Le forze dell’ordine hanno condotto controlli capillari in decine di località, con l’obiettivo di contrastare attività illecite.