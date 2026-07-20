Maxi operazione della Polizia in tutta Italia | oltre 500 arresti sequestrate droga armi e 307 mila euro
Una vasta operazione della Polizia di Stato ha portato all’arresto di oltre 500 persone in diverse province italiane. Durante le attività sono stati sequestrati droga, armi e circa 307 mila euro in contanti. L’intervento è stato coordinato dal Servizio Centrale Operativo e ha coinvolto numerose zone del paese, inclusa la provincia di Catania. Le forze dell’ordine hanno condotto controlli capillari in decine di località, con l’obiettivo di contrastare attività illecite.
ABBONATI A DAYITALIANEWS Controlli in decine di province, coinvolta anche Catania. Una vasta operazione coordinata dal Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato ha interessato l’intero territorio nazionale, con interventi eseguiti anche nella provincia di Catania. L’attività ha visto impegnati oltre mille agenti, supportati dalle Squadre Mobili, dai Reparti Prevenzione Crimine e da altri uffici specializzati. I controlli sono stati effettuati in numerose province italiane con l’obiettivo di contrastare reati contro la persona e il patrimonio, traffico di sostanze stupefacenti, possesso illegale di armi e fenomeni di violenza e discriminazione, compresi quelli diffusi attraverso i social network. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
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