Nella giornata di venerdì, la Polizia ha condotto una vasta operazione anti-droga su tutto il territorio italiano, portando all’arresto di oltre 1.300 persone. L’operazione ha coinvolto numerose unità e ha interessato varie aree del paese. La premier ha commentato l’azione definendola un “durissimo colpo alla criminalità”. Non sono stati forniti dettagli specifici sui gruppi o le modalità dell’operazione.

È un bilancio importante quello registrato dall’ultima grande operazione anti-droga della Polizia, che si è svolta venerdì su tutto il territorio nazionale. Complessivamente, sono state arrestate 1335 persone, tra cui 31 minorenni e denunciate altre 2335, di cui 142 minori. Gli investigatori delle squadre mobili, coordinati dal Servizio centrale operativo, hanno provvisto a sequestrare 450 chilogrammi di stupefacenti. Nell’ambito dell’inchiesta, c’è stata grande attenzione anche al porto abusivo di armi. L’azione degli agenti ha fortificato il monitoraggio nelle zone più sensibili, per prevenire episodi di violenza anche tra minori. I controlli si sono svolti nei quartieri cittadini e in prossimità dei locali notturni, dove di solito si registra un maggior consumo di droga. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Maxi operazione anti-droga in tutta Italia: oltre 1300 arresti. Meloni: «Durissimo colpo alla criminalità»

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